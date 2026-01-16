Богослужение, молитва и покаяние: в чем духовный смысл Крещения Господня
Настоятель храма Святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе и руководитель православного патриотического клуба ZOV Дмитрий Зубов рассказал о духовной сути праздника Крещения Господня и подчеркнул важность молитвы и осмысленного участия в богослужении, сообщает газета «Петербургский дневник».
Праздник Крещения Господня часто воспринимается как зимняя традиция с освящением воды и купанием в проруби. Однако, по словам Зубова, за внешними обрядами скрывается глубокий духовный смысл, без которого праздник теряет свое содержание.
Он отметил, что главное в Крещении — явление миру Святой Троицы и начало открытого служения Христа. Христос вошел в воды Иордана не ради очищения, а чтобы освятить человеческую природу и показать путь смирения и обновления жизни.
Особое значение в этот день имеет великое освящение воды. Церковь молится о ниспослании Святого Духа, чтобы вода стала святыней, укрепляющей и исцеляющей людей. Купание в иордани — народная традиция, но церковь напоминает, что центр праздника — богослужение, молитва и покаяние.
«Без молитвы традиция становится лишь процедурой», — подчеркнул Зубов.
Он добавил, что духовная польза возможна только при осознанном отношении к празднику. Для тех, кто впервые приходит в храм на Крещение, важно слушать молитвы, подходить к святыням с благоговением и открытым сердцем.
