Богослужение, молитва и покаяние: в чем духовный смысл Крещения Господня

Настоятель Зубов: духовная польза есть лишь при осознанном отношении к Крещению

Настоятель храма Святого преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе и руководитель православного патриотического клуба ZOV Дмитрий Зубов рассказал о духовной сути праздника Крещения Господня и подчеркнул важность молитвы и осмысленного участия в богослужении, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Праздник Крещения Господня часто воспринимается как зимняя традиция с освящением воды и купанием в проруби. Однако, по словам Зубова, за внешними обрядами скрывается глубокий духовный смысл, без которого праздник теряет свое содержание.

Он отметил, что главное в Крещении — явление миру Святой Троицы и начало открытого служения Христа. Христос вошел в воды Иордана не ради очищения, а чтобы освятить человеческую природу и показать путь смирения и обновления жизни.

Особое значение в этот день имеет великое освящение воды. Церковь молится о ниспослании Святого Духа, чтобы вода стала святыней, укрепляющей и исцеляющей людей. Купание в иордани — народная традиция, но церковь напоминает, что центр праздника — богослужение, молитва и покаяние.

«Без молитвы традиция становится лишь процедурой», — подчеркнул Зубов.

Он добавил, что духовная польза возможна только при осознанном отношении к празднику. Для тех, кто впервые приходит в храм на Крещение, важно слушать молитвы, подходить к святыням с благоговением и открытым сердцем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.