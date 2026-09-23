Богородский округ занял 5-е место в рейтинге Подмосковья 22 сентября

Рейтинг муниципалитетов Московской области опубликовали 22 сентября. По доле школ в «зеленой зоне» Богородский округ занял пятое место: в нее вошли 82% школ. К этой зоне относятся школы с результатом от 40% до 100%. В 2025 году округ занимал девятое место.

Средний балл ЕГЭ выпускников Богородского округа превысил средний показатель по Московской области. Две школы округа вошли в десятку лучших в регионе по росту позиций в рейтинге. ЦО № 45 поднялся на 396 позиций — с 444-го на 48-е место, а ЦО № 12 — на 357 позиций, с 446-го на 89-е место.

По числу регистраций на Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту Богородский округ занял девятое место в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.