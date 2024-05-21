Богородский бульвар в Ногинске будет обновлен в 2025 г

Стали известны победители четвертого Всероссийского онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Богородский бульвар будет обновлен благодаря голосованию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство Богородского бульвара в микрорайоне Заречье в Ногинске проголосовало более 22 тысяч человек. Общее количество голосов в г. о. Богородский составило более 24 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», — сказал губернатор.