Богородские долголеты отметили 5-летие проекта

В Центр образования для детей и взрослых прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 5-летнего Юбилея со дня начала реализации проекта губернатора Московской области «Активное долголетие». Об этом сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

За это время его участниками стали 10 000 жителей Богородского округа.

Как отмечают сами участники, жизнь их кардинально перевернулась с тех пор, как они сюда попали. Теперь у них нет свободного времени. И ничего удивительного, ведь на выбор — более 30 активностей. Самые популярные — экскурсионные поездки, плавание, скандинавская ходьба, английский язык, творчество, компьютерная грамотность, психологические группы.

Перед началом мероприятия гости могли посетить выставку декоративно-прикладного творчества участников клуба «Активное долголетие», которая была организована в фойе.

С приветственным словом обратился к собравшимся заместитель главы Богородского округа, куратор проекта Губернатора Московской области «Активное долголетие» на территории Богородского округа Олег Шойко.

На сцену для награждения были приглашены те, без кого данный проект не смог бы реализоваться в полной мере (руководители ДК, структурных подразделений, наставники), и конечно же, непосредственно сами виновники торжества.

Праздничное настроение в этот день дарили творческие коллективы: танцевальный клуб для людей элегантного возраста «Танцевальная веранда», танцевальный коллектив «Серебряночка», солисты вокального коллектива «Поющие сердца», певица Елена Кузьмина и многие другие.

Проект «Активное долголетие» находит отклик у жителей старшего поколения. Благодаря проекту у них появляются новые друзья и возможности для самореализации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», - уточнил глава Московской области.