Богородская дорожностроительная компания внесена в реестр нечестных поставщиков

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Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Богородская дорожностроительная компания» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ «Служба благоустройства» о внесении сведений в отношении ООО «Богородская дорожностроительная компания» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Богородская дорожностроительная компания» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.