Бог в Сети: иерей рассказал о чате GodGPT

Администратор канала о технологиях и будущем «Невечерний футуролог», клирик Благовещенского кафедрального собора Святослав Шевченко заявил, что набирающие популярность религиозные чат-боты — это хорошая идея, но их нужно детально дорабатывать, сообщает «Секрет фирмы» .

«GodGPT, работающий на технологиях OpenAI, знаком с Библией и корпусом богословской литературы христианства, но дает не очень развернутые ответы. Сообщения обрываются на полуслове, есть ошибки», — сказал Шевченко.

Русская православная церковь сегодня стремится осмыслить искусственный интеллект: проводятся конференции, журналисты пишут богословские статьи по теме. При этом РПЦ не запрещает использование ИИ, более того, православное духовенство активно использует его для проповедей и мероприятий, также отметил иерей.

Однако основанные на священных текстах чат-боты все еще требуется постоянно перепроверять, заключил священник.