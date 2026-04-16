«Бог-то не фраер!»: сестра Эмина о Лерчек, родившей «спасительного» ребенка

Сестру Эмина Агаларова возмутил ажиотаж вокруг болезни Лерчек
Сестра певца Эмина Агаларова назвала четвертого ребенка Валерии Чекалиной (Лерчек) «спасительным малышом», которого блогер родила, чтобы «обмануть Вселенную», сообщает «СтарХит».

Сабина Агаларова возмущена ажиотажем вокруг ситуации с Лерчек, которая попала под следствие, родила четвертого ребенка во время домашнего ареста, а затем узнала о раке желудка четвертой стадии.

Женщина рассказала, что после первых следственных действий Чекалина приняла участие в телешоу, где «совратила женатого Натана», а затем родила «спасительного малыша» от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини с помощью ЭКО, «чтобы обмануть Вселенную».

Агаларова уверена, что бог посылает Лерчек испытания, которые та должна пройти самостоятельно.

«Но бог-то не фраер. Если он подготовил определенные испытания, их надо проходить, а не продолжать обманывать Вселенную!» — сказала сестра певца.

Ранее в Сети появились новые фото лысой Лерчек, страдающей от рака. По словам близких, блогерша проходит химиотерапию, которая дается с трудом.

