«Бог-то не фраер!»: сестра Эмина о Лерчек, родившей «спасительного» ребенка
Сестра певца Эмина Агаларова назвала четвертого ребенка Валерии Чекалиной (Лерчек) «спасительным малышом», которого блогер родила, чтобы «обмануть Вселенную», сообщает «СтарХит».
Сабина Агаларова возмущена ажиотажем вокруг ситуации с Лерчек, которая попала под следствие, родила четвертого ребенка во время домашнего ареста, а затем узнала о раке желудка четвертой стадии.
Женщина рассказала, что после первых следственных действий Чекалина приняла участие в телешоу, где «совратила женатого Натана», а затем родила «спасительного малыша» от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини с помощью ЭКО, «чтобы обмануть Вселенную».
Агаларова уверена, что бог посылает Лерчек испытания, которые та должна пройти самостоятельно.
«Но бог-то не фраер. Если он подготовил определенные испытания, их надо проходить, а не продолжать обманывать Вселенную!» — сказала сестра певца.
Ранее в Сети появились новые фото лысой Лерчек, страдающей от рака. По словам близких, блогерша проходит химиотерапию, которая дается с трудом.
