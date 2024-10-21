Боец ВС РФ рассказал, что Курская область побила рекорды по сложности боев

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что Курская область стала рекордной по сложности боев, сообщает ТАСС .

«Интенсивность боев в Курской области, особенно в начале, когда у нас не было времени даже на сон и на еду», — рассказал боец.

Его группа успела поработать в Волчанске, Белогоровке, Серебрянском лесничестве. По словам бойца, там интенсивность боев не была такой высокой.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что экипажи российских вертолетов Ка-52М «Аллигатор» помешали украинским войскам провести ротацию в приграничной зоне в Курской области. Солдаты и бронетехника ВСУ были ликвидированы