Боец СВО из Павловского Посада пришел в отпуск

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин и Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов заехали в гости к семье Чернышовых, чтобы поддержать героя, его супругу и детей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дмитрий Чернышов, гвардии старший сержант, командир отделения закрепления, с 29 сентября 2022 года защищает Родину, а сегодня проводит короткий отпуск дома, рядом с близкими.

Дмитрий начал свой боевой путь на Краснолиманском направлении, участвуя в важнейших наступательных операциях. В течение месяца он обеспечивал прикрытие техники в условиях сложных боевых действий, за что был удостоен двух высоких наград — медали «За боевые отличия» и медали «За воинскую доблесть».

Семья Дмитрия — его опора и источник сил. Пять месяцев назад в семье Чернышовых родилась дочка Настя, которая стала настоящим символом новой жизни и надежды. Ее восьмилетний старший брат Миша ежедневно помогает маме Анне, пока папа защищает Отечество. Супруги Чернышовы — пример сплоченности и искренней любви, которая преодолевает любые расстояния.

Депутат Геннадий Панин отметил: «Семья Чернышовых — яркий пример героизма и стойкости. Пока Дмитрий выполняет свой долг перед Родиной, его семья продолжает быть той крепкой опорой, которая помогает преодолевать сложные испытания. Это настоящие патриоты!»

Дмитрий признался, что, несмотря на все трудности военной службы, он чувствует себя уверенно благодаря крепкому семейному тылу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.