Боец с позывным Чудный рассказал об успешном захвате позиции ВСУ

Военнослужащий с позывным Чудный рассказал, что служить в зону специальной военной операции пошел добровольно. Он участвовал в захвате позиции ВСУ, после чего получил высокие награды — медаль «За отвагу» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

В ходе успешной военной операции его подразделению удалось не только занять вражеские позиции, но и удержать их, несмотря на многочисленные попытки противника вернуть утраченный рубеж. Скромно оценивая свои заслуги, офицер отметил, что просто выполнял свой долг и в этом нет ничего необычного. Каждый, кто честно и полностью выполняет поставленные задачи, уже является героем, считает военнослужащий.

Боец с позывным Чудный рассказал, что близкие поддержали его выбор пойти защищать родину. Жена поддерживала, несмотря на переживания. А брат, который тоже волновался, в итоге подписал контракт с Минобороны и теперь защищает Россию на харьковском направлении.

В настоящее время военная служба в России сопровождается достойными выплатами. Государство гарантирует щедрое вознаграждение участникам СВО. За боевые задачи предусмотрена ежемесячная зарплата от 200 000 рублей. Военная пенсия компенсируется в полном объеме.

Подписание контракта поощряется разовой выплатой — более 2,3 млн рублей от федеральных и региональных властей. Особо отличившиеся военнослужащие получают денежные премии за государственные и ведомственные награды.

Стать примером мужества и героизма может каждый. Для желающих подписать контракт в подмосковной Балашихе оборудовали высококлассный отборочный пункт, где будущим бойцам помогают оформить все необходимые документы, рассказывают про все положенные льготы им и их семьям, а также проводят занятия по первой боевой подготовке. Находится отборочный центр на Восточном шоссе, владение 2.

Подробную информацию можно получить на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.