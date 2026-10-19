Боец из Подольска приехал в отпуск на рождение седьмого ребенка

Участник спецоперации Евгений с позывным «Бизнес» получил краткосрочный отпуск, чтобы встретить из роддома супругу Елену и новорожденную дочь Диану. Девочка стала седьмым ребенком в семье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сапер Евгений из Подольска был мобилизован осенью 2022 года. Весть о рождении седьмого ребенка он получил на передовой. Командование предоставило ему краткосрочный отпуск, чтобы он смог встретить супругу Елену и дочь Диану из роддома.

«Рождение ребенка — всегда огромное счастье. К маленьким детям приходится привыкать заново, но это самые приятные семейные хлопоты. На службе мы все верим и знаем главное: победа обязательно будет за нами, других вариантов нет», — поделился Евгений.

После короткого отпуска в кругу семьи он вернется к выполнению боевых задач.

Историю многодетного отца рассказали ко Дню отца, который в 2026 году отмечали 18 октября. Идея учредить праздник прозвучала в 2019 году на Всероссийском форуме отцов в Екатеринбурге. «Единая Россия» поддержала инициативу и включила ее в Народную программу. Осенью 2021 года президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ.

«Вот такие они — папы. Любящие, надежные, сильные. Те, кто и колыбель качает, и страну защищает. Спасибо за любовь, терпение и силу. Здоровья вам и благополучия вашим семьям!» — поздравил отцов глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.