Bloomberg: сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от гражданства РФ
Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож больше не является гражданином РФ. Он сам отказался от гражданства, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
При этом у него остается израильский паспорт.
После начала СВО Волож попал под европейские санкции. Он ушел из российской компании и осудил СВО. Летом прошлого года Yandex N.V. продала российские активы.
Вскоре Волож возглавил нидерландскую Yandex N.V., которая впоследствии была переименована в Nebius Group. Сейчас он сосредоточен на ее развитии.
Волож заявляет, что у него не осталось связей с Россией.
