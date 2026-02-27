Bloomberg: сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от гражданства РФ

сегодня в 20:35

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож больше не является гражданином РФ. Он сам отказался от гражданства, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

При этом у него остается израильский паспорт.

После начала СВО Волож попал под европейские санкции. Он ушел из российской компании и осудил СВО. Летом прошлого года Yandex N.V. продала российские активы.

Вскоре Волож возглавил нидерландскую Yandex N.V., которая впоследствии была переименована в Nebius Group. Сейчас он сосредоточен на ее развитии.

Волож заявляет, что у него не осталось связей с Россией.

