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Bloomberg: Пентагону нужно поучиться у России развитию средств РЭБ

Американское агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой посоветовало Минобороны США активнее усовершенствовать свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По мнению журналистов, в этом вопросе нужно ориентироваться на успешный опыт армии России, сообщает RT .

«Блумберг» обратил внимание, что российские войска используют качественные средства РЭБ. Так, в зоне спецоперации ВС РФ могут успешно сбивать беспилотники и управляемые боеприпасы американского производства, подчеркивает информагентство.

«Это должно вызвать тревогу в Пентагоне», — пишет издание.

Россия и Китай усиленно работают над улучшением своих средств радиоэлектронной борьбы. Соответствующие программы Пентагона, полагают в агентстве, оказались уже неэффективными.