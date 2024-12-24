Блокировка WhatsАpp в России будет постепенной, как было с YouTube

Согласно заявлению зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, существует высокая вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в России. Эксперт в области IT Артем Геллер отметил, что такая блокировка может осуществляться постепенно, чтобы пользователи смогли найти альтернативные решения и перенести важные данные, сообщает «Вечерняя Москва».

Он пояснил, что резкое ограничение нежелательно из-за масштабов аудитории, использующей приложение, значительная часть которой использует его для бизнес-коммуникации.

Процесс ограничения, вероятно, будет напоминать ситуацию с YouTube, где сначала наблюдается снижение скорости работы, а затем полное прекращение доступа. Геллер добавил, что до сих пор не было обоснований для блокировки WhatsApp, так как сервис не предоставляет возможности создавать каналы и набирать широкую аудиторию, что отличает его от других заблокированных мессенджеров.

В России, по его словам, подход к блокировкам довольно мягкий: для ограничений требуется собрать количество жалоб.

Тем не менее, даже в случае блокировки WhatsApp, пользователи смогут выбрать из множества альтернативных мессенджеров, доступных в магазинах приложений, что обеспечит им возможность продолжать коммуникацию.

«Помимо WhatsApp, есть немало мессенджеров разных стран с разной степенью защиты. Если в Google или Apple Store ввести запрос „мессенджер“, выпадет огромное количество альтернативных вариантов», — заключил специалист.