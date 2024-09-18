Блокировать сайты с рекламой вейпов без суда предложили в движении «Здоровое Отечество»

В рамках ВЭФ во время диалога с членом общественного совета при сполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анастасией Ковалевой предложили блокировать сайты с рекламой вейпов без суда. Об этом заявила руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

В движении выразили необходимость внедрения практики досудебной блокировки сайтов по аналогии с он-лайн продажей алкоголя, что позволит быстрее пресекать информацию о розничной продаже никотиносодержащей продукции дистанционным способом.

Онлайн-продажа электронных сигарет запрещена в России. Однако по данным движения в статистике поисковых запросов Яндекса в месяц насчитывается более 81 тыс. обращений к поисковику со словами: «купить электронные сигареты», а так же «купить электронные сигареты онлайн» и «купить электронные сигареты с доставкой».

«Сейчас процесс блокировки сайтов с противозаконным табачным контентом растягивается на срок от 60 дней до полугода, а досудебной блокировкой интернет ресурсов мы решаем сразу две проблемы — ограничиваем доступ несовершеннолетних к покупке вейпов и переводим продукцию на легальный рынок, где он должен маркироваться», — пояснила руководитель движения Екатерина Лещинская.

В движении считают, что антиалкогольные меры оказались действенными в пресечении и предотвращении торговли через маркетплейсы. Дистанционную продажу алкоголя в России запретили с 2007 года, в 2018 году Росалкогольрегулирование получило право досудебной блокировки онлайн-ресурсов, торгующих спиртом и алкоголем. Страницы вносятся в единый реестр запрещенных в России сайтов, который ведет Роскомнадзор. По данным обоих ведомств, за два года (2022 и 2023 гг) в России заблокировали более 12 тысяч, содержавших предложения о продаже алкогольной продукции.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» могут быть внесены уже этой осенью и коснутся дистанционной продажи табачных и никотинсодержащих товаров, под которыми в российском законодательстве подразумеваются электронные сигареты и другие электронные системы доставки никотина с максимальным содержанием никотина в жидкости или растворе в 20 мг/мл. Их продажа на онлайн-площадках запрещена законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В январе 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос о возможном запрете вейпов. Тогда же Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об увеличении акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания.