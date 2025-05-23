Блокадница Ленинграда заплатит 10 тыс рублей штрафа за дискредитацию армии РФ
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В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга 84-летней блокаднице выписали штраф по статье о дискредитации российской армии, сообщает «Бриф24» со ссылкой на Neva.Today.
Причиной административного взыскания стал одиночный пикет, который пенсионерка провела 24 февраля.
Судебное разбирательство закончилось для нее штрафом в 10 тыс. рублей. Стоит отметить, что минимальная сумма штрафа по этой статье обычно составляет 30 тыс. рублей.
Как сообщается, около 50 человек пришли поддержать пожилую женщину во время заседания суда.