Блогеры теряют власть над покупателями? Эксперт объяснила, кому верят люди

Рекомендация блогеров теперь не всегда становится решающим аргументом при покупке: особенно при выборе дорогих товаров. Сейчас люди дополнительно изучают отзывы, обзоры и характеристики, советуются со знакомыми и обращаются к нейросетям, сообщила РИАМО основатель и генеральный директор коммуникационного агентства PR Dev Алла Аксенова.

«В более дорогих и рискованных покупках одной рекомендации блогера недостаточно. Если человек выбирает технику, автомобиль, недвижимость, медицинскую услугу, он начинает проверять информацию: читает отзывы, смотрит обзоры, изучает характеристики, спрашивает знакомых», — сказала Аксенова.

Она добавила, что обычный отзыв покупателя нередко вызывает больше доверия, поскольку воспринимается как менее заинтересованный и показывает, как продукт ведет себя в реальной жизни.

По словам эксперта, при этом единого «главного советчика» при выборе товаров сейчас нет. Решение может складываться из рекомендаций блогеров и экспертов, материалов СМИ, отзывов других покупателей и информации от нейросетей.

«Блогер или знакомый обращает внимание на продукт, затем покупатель идет читать отзывы, сравнивает цены и характеристики, а после этого может спросить нейросеть, какой вариант лучше», — пояснила собеседница.

ИИ, по мнению Аксеновой, уже стал одним из советчиков при покупках благодаря персонализации и возможности быстро сравнивать товары. Однако полностью заменить блогеров, друзей или экспертов нейросети не смогут, поскольку у них нет своего жизненного опыта, эмоциональной связи с аудиторией и личной ответственности за рекомендацию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.