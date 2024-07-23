Блогеров в России могут обязать делать социальную рекламу

«Ассоциация Блогеров и Агентств» (АБА) предложила обязать крупных блогеров отдавать 5% объема рекламы под социальную. Сейчас такая обязанность возложена только на СМИ и крупные сайты, сообщает «ФедералПресс» .

«На площадках инфлюенсеров станет намного больше социально значимого и полезного контента в поддержку благотворительных проектов», — заявил сооснователь АБА Максим Перлин.

В АБА подчеркнули, что рекламные форматы, предлагаемые блогерами, лучше всего подходят для социальных инициатив. Члены ассоциации добавили, что в Госдуме готовы оказать поддержку авторам, разработав законопроект, который будет регулировать их права и обязанности, а также введет отдельный вид экономической деятельности для инфлюенсеров.

Также в нижней палате парламента уже сформировали рабочую группу, предназначенную для совершенствования законодательства в области инфобизнеса и блогосферы. По заявлению депутатов, создание этой группы направлено на обеспечение благоприятных условий для дальнейшего развития блогерской отрасли, которая уже сейчас считается одной из самых многообещающих в России.