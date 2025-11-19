Блогера Михаила Ходорковского* внесли в реестр террористов и экстремистов

Оппозиционного блогера Михаила Ходорковского*, рожденного 26 июня 1963 года в Москве, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает РЕН ТВ .

В прошлом Ходорковский* руководил компанией ЮКОС.

Людям и организациям, внесенным в реестр террористов, экстремистов Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со средствами массовой информации. Также им нельзя публиковать информацию в интернете, проводить публичные мероприятия.

Еще на Ходорковского* наложили запрет на участие в выборах. Также ему нельзя пользоваться финансовыми услугами, которые не затрагивают уплату налогов, выплату заработных плат и возмещение ущерба.

*внесен в реестр иностранных агентов Минюста и перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ.

