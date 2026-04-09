Блогер-таксист из Узбекистана извинилась за оскорбление росгвардейцев

Таксист и блогер из Узбекистана Дилфуза принесла извинения после того, как назвала сотрудников Росгвардии «хароми» во время поездки по Красной площади. Видео вызвало общественный резонанс, сообщает «Царьград» .

Дилфуза, ведущая аккаунт в Instagram*, опубликовала историю, в которой назвала росгвардейцев словом «хароми». Пользователи, владеющие узбекским языком, перевели его как «грязь» или «нечисть».

Один из подписчиков обвинил блогера в нацизме. В ответ она заявила, что не нацистка, а «чурка», и также разместила эту запись в сторис. В блоге таксист публикует видео с участием пьяных русских мужчин, высмеивая их.

После резонанса женщина записала видео с извинениями и опубликовала пост.

«Дорогие друзья вчера у нас в эфире произошел досадный асус и не Думи я употребила слово которое у нас в Узбекистане ничего не значит и вовсе не является оскорбительным я очень благодарна за то что он работаю в России мне очень нравится России Москва я поддерживаю политику Владимир Владимировича Путина и России я очень люблю Россию мне нравится Россия России русский народ. Чтобы не быть неправильно понятой я приношу извинения перед всем русским народом за свою неправильную реплику повторюсь что мне очень нравится Россия мне нравится тут жить я хочу и буду продолжать блог на благо России и нашего совместного народа (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.)», — написала она.

В публикации блогер заявила, что слово «ничего не значит», а его перевод якобы был искажен.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.