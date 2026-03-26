Блогер попал под штраф за поездку на Ferrari по набережной в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону блогер проехал на автомобиле по городской набережной. За это он получил штраф, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Местный блогер устроил заезд на машине премиум-класса прямо по тротуару. Видеозапись появилась в Сети.

«Движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам — это не только неуважение к окружающим, но и нарушение закона», — отметила Ирина Волк в MAX.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции привлекли мужчину к ответственности по части 2 статьи 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Как уточняет РЕН ТВ, блогер и ресторатор Николай Василенко попал под штраф 2 000 рублей. Он проехался по набережной на красном автомобиле Ferrari.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.