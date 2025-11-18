Блогер Мари Добро провела эколекцию для участников «БумБатла»

Во Всемирный день вторичной переработки популярный блогер Мари Добро провела для участников «БумБатла» эколекцию о важности рециклинга в одной из московских галерей. Мероприятие прошло в рамках фестиваля, организованного департаментом природопользования и окружающей среды Москвы.

Мари Добро встретилась с гостями фестиваля, волонтерами движения «Экосистема» и участниками «БумБатла» вместе с символами проекта — БумБоем и БуМашей. Лекция прошла в формате интерактивной беседы, где участники делились своими идеями, обсуждали способы снижения потребления бумаги в повседневной жизни, как использовать соцсети для вовлечения аудитории в экологические акции, важность личного вклада каждого в сохранение природы. Также прошла экологическая викторина на знание особенностей процесса переработки бумаги.

«Переработка макулатуры — это не просто сдача старой бумаги, а наш вклад в сохранение природы и формирование новой экологической культуры. Каждый из нас может стать частью большой команды, которая заботится о будущем планеты. Вместе мы не только уменьшаем отходы, но и вдохновляем других менять привычки и делать ответственные шаги в повседневной жизни. Именно так, шаг за шагом, строится экологическое будущее», — сказала блогер.

Участник эколекции Георгий отметил, что переработка макулатуры — это прежде всего сохранение лесов.

«Переработка макулатуры — прежде всего это сохранение наших лесов. Я всегда говорил своим детям и внукам про сбор макулатуры. У нас дома и на даче все вторичное сырье для переработки собирается отдельно. Я всегда за чистоту и переработку: если вещь можно использовать повторно, почему бы этого не сделать?» — поделился он.

По мнению участницы Юлии, в рамках таких массовых мероприятий, выставок и других событий можно добавить больше информации про переработку в разных форматах, чтобы дети могли наглядно понимать, что происходит.

«Например, использовать VR-технологии дополненной реальности, чтобы показать, как происходит вторичная переработка. Можно даже делать микроблоги в таком формате. Думаю, это было бы очень полезно, потому что, когда мы наблюдаем ситуацию вживую, она воспринимается гораздо нагляднее», — поделилась Юлия.

«БумБатл» продолжает набирать обороты: с марта в нем приняли участие более 750 тыс. человек, которые собрали более 35,5 тыс. тонн макулатуры.

До конца ноября проходит культурный сезон акции: участники могут обменять макулатуру на билеты в театры, музеи, на спортивные матчи и другие мероприятия. Чтобы получить билеты, нужно зайти на сайт бумбатл.рф, нажать на кнопку «Получай билеты», найти регион и точку сбора макулатуры, принести бумажное вторсырье. Самые активные участники получат билеты на культурные события.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Организаторы: АНО «Национальные приоритеты», Движение «Экосистема» при поддержке Минприроды России. «БумБатл» проводится в круглогодичном формате. Участники могут сдавать макулатуру в любое время, а итоги соревнования среди физических лиц и семей подводят каждый сезон.

С марта 2025 года к акции присоединились более 750 тыс. человек, которые собрали более 35,5 тыс. тонн бумажного вторсырья. За пятилетнюю историю акции в ней поучаствовали 9 млн человек, которые вместе направили на переработку 305 тыс. тонн макулатуры.

