Блогер Литвин за 5 лет собрал штрафов на 1,186 млн руб за нарушение ПДД

Блогер Литвин получил 963 штрафа за нарушение ПДД за пять лет

Блогер Михаил Литвин с 2019 года получил 963 штрафа на сумму 1,186 млн рублей за нарушения правил дорожного движения. На данный момент 19 штрафов остаются неоплаченными, сообщает «Постньюс» .

Наибольшее количество штрафов блогер собрал в 2024 году — 351, в то время как в 2023 году их было 60, в 2022 — 59, в 2021 — 41, а в 2020 — 166. В 2019 году он также был активно оштрафован — 286 раз.

В июле 2021 года Литвина на четыре месяца лишили водительских прав за движение по встречной полосе.

Основные причины штрафов: превышение скорости — 774 раза, несоблюдение знаков и разметки — 48 раз, движение по полосе для маршрутных транспортных средств — 21 раз и проезд на красный свет — четыре раза.

За последние пять лет за блогером числятся две машины: Mercedes-Benz AMG GT и BMW M8.