Блогер и автор курса «Голые деньги» не выплатила налоговой 39 млн рублей

сегодня в 13:36

Девушка стала популярна из-за юмористических скетчей. Затем она переквалифицировалась в бизнес-коуча и эксперта по похудению, запустила несколько курсов.

Также блогер открыла свой бренд косметики с названием Le Mousse.

В конце 2023 года ее социальные сети взломали и начали рассылать подписчикам фишинговые ссылки.