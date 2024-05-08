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Блогер и автор курса «Голые деньги» не выплатила налоговой 39 млн рублей

Блогер Акуна Марата должна налоговой службе 39 млн рублей
Общество

Фото - © Фотобанк Лори

Популярный блогер и автор курса «Голые деньги» Акуна Матата должна налоговой 39 млн рублей, сообщает Baza.

Девушка стала популярна из-за юмористических скетчей. Затем она переквалифицировалась в бизнес-коуча и эксперта по похудению, запустила несколько курсов.

Также блогер открыла свой бренд косметики с названием Le Mousse.

В конце 2023 года ее социальные сети взломали и начали рассылать подписчикам фишинговые ссылки.