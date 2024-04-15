Блогер Дмитрий Портнягин приехал в Тверской суд Москвы
Блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин сейчас находится в Тверском суде столицы. Ему изберут меру пресечения, сообщает Mash.
Портнягина обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег.
Жену блогера Екатерину на заседание не пустили, так как она является фигурантом того же дела.
Портнягин ранее признал вину только в неуплате налогов на 124 млн рублей. Он полностью возместил ущерб. Следствие уверено, что с 2018 по 2020 год бизнесмен вместе с женой не платил налоги, а еще перевел на счета третьих лиц крупную сумму — свыше 91 млн рублей.
Ранее силовики задержали Портнягина в Ростовской области. Бизнесмену может грозить до 10 лет тюрьмы.