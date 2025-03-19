Блочно-модульную котельную построят в деревне Дубнево городского округа Ступино

Объект жилищно-коммунального хозяйства введен в эксплуатацию ещё в 1987 году. Свои ресурсы она выработала — с начала отопительного сезона происходили перебои с отоплением и горячим водоснабжением. В 2025–2026 гг. планируют построить новую по областной программе.

«Благодаря поддержке губернатора и правительства Московской области Ступино принимает участие в программе „Модернизация систем теплоснабжения“, в рамках которой 16 изношенных котельных будут заменены на блочно-модульные, в том числе и в деревне Дубнево», — отметил Сергей Мужальских.

Теплом и горячей водой новая котельная на 7 МВт будет обеспечивать более 15 многоквартирных домов и социальные объекты.

Блочно-модульная котельная — полноценная автономная тепловая система, обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение. Одно из преимуществ данного объекта — автономность. Контроль осуществляется автоматической системой телеметрии и диспетчеризации, что позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию оборудования без обслуживающего персонала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.