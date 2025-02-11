Блочно-модульную котельную планируют построить в Люберцах в этом году

В округе Люберцы в этом году планируют построить блочно-модульную котельную мощностью 7,5 МВт, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Люберцы.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной мощностью 7,5 МВт в городском округе Люберцы», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству и поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 7,5 МВт по адресу: г. о. Люберцы, д. Марусино, в районе домов ул. Заречная д. 25А». Планируется в рамках проведения закупки строительство блочно — модульной котельной мощностью 7,5 Мвт.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.