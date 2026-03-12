Близнец Земли: эксперт объяснил, почему важно освоение Венеры

Геолог Орков: освоить Венеру нужно, чтобы не было такого же сценария на Земле

Главная ценность Венеры для нас сейчас не в тоннах руды или природных ископаемых, а в фундаментальной сравнительной планетологии. Мы должны понять, почему наш «близнец» превратился в парник, чтобы не допустить того же сценария на Земле. Об этом РИАМО сообщил геолог Максим Орков.

По словам эксперта, разговоры о добыче полезных ископаемых на Венере сейчас звучат как научная фантастика, и дело не в отсутствии ресурсов, а в аду на поверхности. Там плавится свинец, а давление в 90 земных атмосфер превратит любую буровую установку в лепешку.

«С точки зрения геологии, Венера интересна не как карьер, а как уникальный музей вулканизма. Вся планета покрыта базальтами и тысячами спящих, а возможно и действующих вулканов. Это застывшая история планетарной катастрофы, которую было бы интересно изучить», — отметил Орков.

Если говорить о ресурсах будущего, то смотреть надо на плотную атмосферу Венеры — это бездонный резервуар углекислоты и азота, идеальная база для синтеза полимеров и ракетного топлива прямо на орбите. В облачном слое можно добывать серу и редкие инертные газы.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что Венера может стать первой планетой, к освоению которой Россия приступит после реализации лунных программ. Выбор планеты связан в том числе с историческим опытом космонавтики.

