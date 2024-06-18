Благоустройство ул Центральной в Дубне перешло в активную стадию

На Центральной будет заменено покрытие, проведено озеленение, установлены малые архитектурные формы. Проект благоустройства обсуждался несколько лет, участвовал в федеральном конкурсе, был признан одним из лидеров, но не победил.

«Губернатор Московской области принял два ключевых решения. Он не только поддержал данный объект, но и расширил его почти до миллиарда рублей на несколько лет. Будет включено несколько локаций. В этом году, как мы и обещали, первый этап – улица Центральная – мы начинаем делать», - рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Работы идут с опережением. Уже сейчас задействовано более двадцати человек. В ближайшие недели число рабочих возрастет до ста.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.