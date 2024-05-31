Благоустройство цветников продолжается на территории Богородского округа

Сотрудники МБУ «Благосфера» и дополнительный подряд приступили к благоустройству цветников на территории Богородского городского округа. На нескольких точках работы уже завершены: облагорожены зоны на круговом движении в Глухове, у памятника Ленину, рядом с центральным отделением почты и на площади Победы.

Цветы дополнительно будут высажены на территории Глуховской площади и площади Победы, Октябрьского сквера, в районе разворотного круга у МБОУ ЦО № 4 и у Черноголовского пруда, в сквере Карла Маркса, на цветнике у Дома культуры им. Калиниченко, на пересечении улицы Климова и Кадетского переулка, цветник по улице Текстилей, у стелы «200 лет Ногинску» и на цветниках в поселениях Богородского городского округа. Также озеленение произведут на въездных клумбах около улицы Магистральной и на Электростальском шоссе.

В этом году на зеленых площадках города также планируются замена и досыпка мраморной крошки. Данные работы проведут на цветнике внутри кругового движения у МБОУ ЦО № 4 и Черноголовского пруда, также на въездной стеле. У цветника на Глуховской площади будет немного изменена геометрия, мраморную крошку там полностью заменят.

«В этом году силами подрядных организаций мы планируем высадить цветы на цветниках площадью более 1600 кв. м. Планируется выращивание однолетников, таких как петуния, тагетес, бегония, сальвия, алиссум, цинерария, колеус, кохия, виола. Всего в этом года высадят около 60 тыс. единиц однолетней рассады», — рассказал начальник отдела управления благоустройства МБУ «Благосфера», Денис Маскаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.