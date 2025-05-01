Благоустройство центральной площади Балашихи обсудили с жителями округа

Центральная площадь включена в список Всероссийского голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда».



«На данный момент начинаем подготовку к разработке архитектурно-планировочной концепции для будущего проекта пешеходной зоны на Парковой улице и площади перед Ледовым дворцом. Здесь проходят все массовые мероприятия и городские праздники. Жители писали много писем, оставляли обращения о том, что хотят благоустроить эту зону и видеть ее современной — с новым покрытием, освещением, малыми архитектурными формами и зонами отдыха. Территория включена в голосование. Это один из показателей востребованности к благоустройству, нам ничего не мешает включить в голосование объект из списка государственной программы. Количество голосов будет являться подтверждением того, что благоустройство необходимо», — рассказала заместитель начальника управления благоустройства администрации городского округа Балашиха Наталья Кочерова.



В случае победы в голосовании в рамках благоустройства площади планируется обновление покрытия и размещение новых зон отдыха. Также при разработке проекта учтут пожелания жителей.



«Я живу в доме № 1 на площади Славы почти 30 лет. На каждом мероприятии я либо лично присутствую, либо наблюдаю из квартиры. Площадь очень преобразилась по сравнению с тем, что было раньше. Каждый год она становится лучше и лучше», — поделился участник встречи Игорь Бойков.



«Комфортная городская среда» — проект, задачей которого является повышение качества общественных пространств. Принять участие в голосовании жители Балашихи могут до 12 июня 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.