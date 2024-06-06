Благоустройство Центрального парка в Лобне завершится в августе

В Лобне в этом году продолжается масштабное благоустройство Центрального парка культуры и отдыха, расположенного в границах улиц Ленина, Букинского шоссе, Промышленной и Некрасова. Работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства благоустройства.

«Центральный парк культуры и отдыха Лобни — любимое место отдыха жителей. Площадь парка — порядка 17 гектар. В этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» мы благоустроим эту территорию. Перед разработкой концепции был проведен опрос среди жителей. Результаты социологического исследования показали, что большинство опрошенных высказались за оборудование новых мест отдыха, детских игр, обновление существующей сцены, создание условий для занятия спортом и благоустройство территории возле пруда. Все эти пожелания горожан учтены и будут реализованы», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Концепция благоустройства парка предусматривает обновление дорожно-тропиночной сети и деление территории на функциональные зоны. При входе в парк посетителей будет встречать красивая входная группа. В центральной части парка обустроят зону культурно-массовых мероприятий. Здесь расположится танцевальная площадка с амфитеатром, площадь со сценой, а напротив нее — павильон-кафе с трибуной. Недалеко от этой зоны для любителей экстрима построят скейт-парк, по соседству с ней — детскую зону, игровые элементы которой будут выполнены из природных материалов.

Территория около существующего пруда тоже будет благоустроена — здесь появится смотровая площадка. В парке также создадут зоны для отдыха, проведут озеленение, установят скамьи урны, современную систему уличного освещения и видеонаблюдения. Зимой будет функционировать каток для гостей и жителей Подмосковья.

В ведомстве отметили, что работы проведут с сохранением существующих зеленых насаждений.

На сегодняшний день выполнено устройство настилов, павильонов, сцены, трибуны, системы наружного освещения, электроснабжения и устройство основания ДТС и бортового камня.

Ведутся работы по устройству основания ДТС и площадок, бортового камня, устройству настила, павильонов, сцены и трибуны, устройство системы наружного освещения, системы электроснабжения, монтаж малых архитектурных форм.

Благоустройство парка завершится в августе 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.