Благоустройство территории в Истре стало победителем Всероссийского конкурса

Концепция благоустройства территории около МЦ «МИР» стала победителем Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды, который состоялся в городе Казань 21 августа 2025 года. А это значит, что площадь «Дружбы», расположенная в центре Истры, кардинально преобразится и приобретет современный облик, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках рабочего совещания обсудили детали концепции будущего благоустройства площади и прилегающего к ней сквера.

Стоит отметить, что на данный момент сама площадь и сквер за молодежным центром и физически и морально устарели. Сегодня это место требует серьезной перезагрузки.

Концепция благоустройства, которая получила высокую оценку жюри конкурса, предполагает создание вокруг МЦ «МИР» современной, комфортной и удобной среды для всех возрастов.

Сам проект построен на художественном образе «Солнце в реке», связи происхождения города на реке Истра и будущего развития территории. В архитектуре и планировке используются, концептуально, плавные линии, напоминающие волны, в виде которых представлены тропинки и озеленение.

На обновленной площади появятся различные малые архитектурные элементы, включая, к примеру, навес с подвесными скамьями, фонтан с амфитеатром, павильон для проведения мастер-классов и кафе, а также уютную зону для тихого отдыха с одной стороны, и площадку для активного отдыха, включая элементы для скейта и паркура, с другой. В сквере будут оборудованы площадки для игры в настольный теннис и стритбол, спортивная площадка с воркаутом и тренажерами, детская площадка.

Реализация проекта начнется уже в следующем году.

Стоит напомнить, что муниципальный округ Истра за последние 4 года уже трижды становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этим победам сегодня в Истре благоустроена улица 15 лет Комсомола, и в настоящий момент реализуется еще один проект-победитель — это благоустройство площади Революции. А в Дедовске благодаря победе в конкурсе были благоустроены сразу две зоны отдыха — парк «Гучково» и сквер у пруда.

Все это стало реальностью благодаря поддержке и активному участию жителей округа, которые вносили свои предложения, участвовали в обсуждении и голосовали за объекты благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.