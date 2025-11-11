Благоустройство территории после реконструкции теплосетей в Кашира-2 продолжается

В микрорайоне Кашира-2 активно ведутся работы по благоустройству после масштабной реконструкции тепловых сетей. Глава городского округа Кашира Роман Пичугин и депутат Московской областной Думы Андрей Алексеевич Голубев проверили ход выполнения работ и убедились в их качестве, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день завершено благоустройство территории около спортивного клуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева. В планах — создание Аллеи трудовой славы, где в будущем появятся памятные бюсты выдающихся жителей, прославивших город своими достижениями. Первым на аллее установят бюст основателя спортклуба, знаменитого земляка Н. П. Елисеева.

На завершающей стадии находится благоустройство после завершения работ на улице Центральной. Подрядчик полностью восстановил тротуары, уложил новый бордюрный камень и асфальтовое покрытие. В ближайшее время планируется завершить работы с тепловыми камерами. Также были замечены отдельные вопросы, требующие доработки, и подрядчик обязался устранить недостатки в ближайшее время.

К концу текущего года запланировано завершение восстановительных работ около домов № 29 и 31 по улице Садовой, а также на других объектах в микрорайоне.

В рамках программы будет восстановлено благоустройство на всех участках улиц, где проводились работы по реконструкции тепловых сетей: Садовой, Гвардейской, Кржижановского, 8 Марта, Центральной, Юбилейной, Вахрушева, Масленникова и Клубной в Кашира-2, а также на улице Иванова у станции «Кашира».

Это позволит не только вернуть в порядок улицы, но и создать комфортные условия для жителей микрорайона и добиться единообразия в благоустройстве города.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.