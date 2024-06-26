Благоустройство территории парка Мира в Коломне завершат в августе

В Коломне в 2024 году продолжили масштабное благоустройство парка Мира. Сейчас на территории идут работы по устройству дорожно-тропиночной сети и плиточного покрытия. Работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

«Парк Мира является главной городской зоной отдыха и развлечений для гостей и жителей Коломны. Ранее здесь уже были частично проведены работы по благоустройству: восстановлены пешеходные дорожки, высажены деревья, появилась большая детская игровая площадка. В этом году мы продолжаем благоустраивать территорию парка и планируем завершить все работы уже в этом году», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Парк Мира — многофункциональный городской парк культуры и отдыха, основанный в советское время. Он считается практический самым крупным лесным массивом Коломны. Общая площадь благоустройства составит 25 га.

Концепцией благоустройства предусмотрена реконструкция исторических элементов благоустройства. В парке появится фонтан, будут проложены беговые и велосипедные дорожки, сеть тротуаров. Также в парке появится зона отдыха. Основные функциональные зоны расположатся в местах, свободных от деревьев. В юго-восточной части участка будет обустроена спортивная зона со скейтпарком. Для посетителей с маленькими детьми обустроят полноценную детскую площадку.

На всей территории запланировано обновление дорожно-тропиночной сети, системы освещения, установка камер видеонаблюдения и парковой мебели — скамеек, пергол, теневых навесов, урн. Вблизи функциональных зон будут высажены цветущие кустарники и деревья.

Сейчас в парке идут работы по устройству дорожно-тропиночной сети и плиточного покрытия. Благоприятная погода позволила начать проводить посев газона и посадку кустарников. Идет монтаж конструкции «Вираж» и оборудования на спортивной площадке, устройство фундамента под перголы и наружного освещения, ремонт ограждений и входных арок.

Работы по благоустройству планируют завершить в августе этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.