Благоустройство сквера в поселке Октябрьский Люберец завершат в сентябре

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков во время встречи с жителями в формате выездной администрации обсудил с ними благоустройство сквера вблизи школы № 54 в поселке Октябрьский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Концепцию будущей зоны отдыха мы обсуждали с жителями в январе текущего года. Тогда от люберчан поступил ряд предложений: разместить сцену для проведения мероприятий, фотозону у арт-объекта «Примирение». А на одной из встреч жители попросили убрать теннисные столы — вместо них высадим кусты. Также в сквере оборудуем зону ожидания со скамейками, игровую площадку для детей разных возрастов, спортплощадку, зону тихого отдыха», — отметил Волков.

Он подчеркнул, что подрядчик уже вышел на объект. Полностью завершить благоустройство планируется в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.