Благоустройство сквера «На семи ветрах» в Электростали продолжается

В сквере «На семи ветрах», расположенном напротив дома № 2Б по ул. Западной, продолжаются работы по благоустройству, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время подрядчик обустраивает пешеходную сеть. Специалисты подготавливают бетонное и песчаное основание, а также выполняют укладку тротуарной плитки. Параллельно ведется установка бордюрных камней.

В рамках проекта в обновленном сквере помимо новых пешеходных дорожек будут оборудованы удобные зоны отдыха, оснащенные скамейками и урнами. Для обеспечения безопасности по всей территории сквера планируется установка системы видеонаблюдения и освещения. Кроме того, в сквере появится пергола с современными качелями, цветники, а также деревья и кустарники, которые придадут скверу привлекательный внешний вид.

Завершение работ по благоустройству сквера «На семи ветрах» намечено на ноябрь 2025 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.