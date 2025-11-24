сегодня в 16:01

Благоустройство сквера имени Ленина в Кашире близится к завершению

На площадке рядом с домом № 11/1 по улице Ленина близятся к завершению работы по благоустройству современного сквера, который станет уютным и комфортным местом отдыха для жителей микрорайона. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На данный момент произведены работы по обустройству пешеходных дорожек, ремонту подпорной стены, установке видеонаблюдения, организация доступа для маломобильных групп населения, установка опор освещения.

Сквер в микрорайоне Кашира-3 преображается благодаря победе в конкурсе объектов для благоустройства в 2024 году.

Завершить работы планируют до конца ноября 2025 года.

Ранее, Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что чистые и обустроенные скверы и парки, становящиеся центрами притяжения для жителей, положительным образом влияют на качество жизни граждан. Люди любят природу, парки, скверы, зоны отдыха.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.