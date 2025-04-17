Благоустройство сквера им Журавлева в Дубне завершат в мае

В сквере имени Павла Журавлева в Дубне после зимы возобновились работы по благоустройству. На фонтане идут активные работы по монтажу чаши — рабочие произвели обратную засыпку и готовятся к первому этапу бетонирования. На финальном этапе здесь будет уложена плитка и смонтировано дополнительное освещение. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Большие качели с навесом тоже монтируют — сейчас все материалы на объекте и рабочие приступили к обустройству кровли.

«К этому объекту сейчас пристальное внимание. Знаем, как жители ждут завершения работ. Будем контролировать благоустройство», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

На объекте — три единицы техники, трудятся тридцать человек. За каждым закреплен фронт работ. Также подрядчик занимается установкой малых архитектурных форм, подсыпкой грунта, высадкой газона. В мае благоустройство завершится.

Работы идут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В сквере обустроена большая детская игровая площадка, велосипедная дорожка, доделают зоны для комфортного отдыха, запустят фонтан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.