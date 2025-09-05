Благоустройство пешеходных дорожек в Домодедове продолжается

С 2021 года в Московской области реализуется программа «Народные тропы» по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В этом году благоустройство пешеходных дорожек охватывает и городский округ Домодедово. В настоящее время в работе находятся 6 территорий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Одна территория находится возле дома 9 по Кутузовскому проезду, другая — вблизи дома 97 по улице Каширское шоссе. Две дорожки уже благоустроены в микрорайоне Западный на улице Лунной, дом 25, корпус 1. Также на завершающем этапе благоустройства находится пешеходная дорожка в микрорайоне Белые столбы, проходящая от деревни Меткино до улицы Станционная», — рассказал Михаил Ширнин, начальник отдела благоустройства Управления ЖКХ администрации городского округа Домодедово.



Процесс превращения вытоптанных тропинок в безопасные пешеходные зоны требует тщательной подготовки и осуществляется в несколько этапов. «Собирается потребность от жителей, где им хотелось бы, чтобы были благоустроены такие пешеходные дорожки. После этого проводится техническое обследование, готовится смета и распределяется финансирование. В летний период, по окончании всех расчетов, начинается выполнение работ», — добавил Ширнин.



Сроки благоустройства каждой «народной тропы» определяются индивидуально и зависят от ее протяженности. Как только проект утвержден, рабочие укладывают щебень слоями, устанавливают бордюры и приступают к асфальтированию. Вокруг пешеходной зоны происходит высадка газона, что приближает территорию к комфортным условиям для жителей.



Таким образом, программа «Народные тропы» активно улучшает инфраструктуру и качество жизни в округе, создавая безопасные и уютные маршруты для пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.