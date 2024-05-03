Глава округа Истра Татьяна Витушева в рамках рабочего выезда посетила парк на улице Комсомольской в Павловской Слободе. В последнее время фиксируется много обращений граждан, связанных с содержанием и благоустройством данной территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта парковая зона, благоустройство которой вошло в число наказов народной программы «Единой России», востребована среди местных жителей, и важно, чтобы она соответствовала ожиданиям.

«Осенью был разыгран контракт на ремонт хоккейной коробки, трибун и подпорной стены. Однако подрядчик в срок не уложился, не произвел озеленение территории и покраску подпорной стены. То есть работы не завершены. Кроме того, на территории парка часто выявляются случаи вандализма, которые также портят облик локации», — прокомментировала Витушева.

Контракт с подрядчиком расторгнут. В рамках гарантийных обязательств все недочеты он должен устранить до конца мая.

Далее приступят к выполнению полного комплекса по озеленению и благоустройству данной территории, но работы будет выполнять уже другая подрядная организация, заключила глава Истры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.