Благоустройство парка «Наташинские пруды» в Люберцах завершат в сентябре

«Наташинский парк — любимое место отдыха для многих жителей Люберец. Сюда приходят отдыхать целыми семьями, поэтому важно сделать так, чтобы тут было интересно всем: и взрослым, и детям. В 2020 году мы проводили здесь работы по благоустройству центральной площади, а также построили многофункциональную игровую зону. В этом году продолжаем работы по обустройству территории и превращению ее в полноценную рекреационную зону», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.



Парадная зона — главная площадь — станет местом проведения мероприятий и праздников. Тут расположится сцена, новые павильоны и киоски, а также места для отдыха. Зона тихого отдыха разместится около прудов. Там создадут прогулочные дорожки, смотровые площадки и лодочную станцию. В зоне активного отдыха обустроят игровое пространство с игровыми элементами для детей всех возрастов, навесом и скамейками. Для ребят постарше предусмотрена многофункциональная спортивная площадка с тренажерами, и площадкой для баскетбола, футбола, волейбола и настольного тенниса. Здесь же появится экстрим-зона, где расположится памп-трек. Южнее расположится новая безопасная и комфортная площадка для выгула собак.

По всей территории парка установят скамьи и урны, обновят мощение дорожек, оборудуют современные системы уличного освещения и видеонаблюдения. На входах в парк поставят входные группы, которые создадут архитектурные акценты и узнаваемый облик парка. Организация новых маршрутов свяжет участки парка в единую сеть и обеспечит доступ в отдаленные уголки территории. Для любителей спорта будут созданы выделенные вело- и беговая дорожки, которые позволят избежать конфликтов с пешеходами и обеспечат транзитные коридоры. Разнообразные точки притяжения позволят всем категориям пользователей найти занятия по увлечениям.

Сейчас ведутся работы по демонтажу, устройству основания ДТС, устройству бортового камня. Завершить все работы по благоустройству планируют в сентябре этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.