Благоустройство парка культуры и отдыха «Березовая роща» в Дмитрове продолжится в 2025 году

Иван Курданин, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа, побывал в парке культуры и отдыха «Березовая роща», где проходит 2-й этап благоустройства территории, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день готовы чаши для каскада фонтанов. Кстати, это будет один из самых длинных фонтанных комплексов в Подмосковье. Его длина составит около 300 м. На зимнее время чаши будут законсервированы, а весной работы продолжатся.

Своим видением перепланировки территории парка в целом — а это 7 га — поделилась Наталья Стёпкина, генеральный директор фирмы «Юнистрой Проект».

«Любой проект, который касается благоустройства, тем более таких больших зон отдыха, как этот парк, должен при разработке учитывать все пожелания и мнения местных жителей. Это — основной приоритет в работе. Потому что мы работаем на благо людей», — отметил Иван Курданин.

И дал поручение своему заместителю организовать в ближайшее время встречу с местными жителями по вопросу благоустройства и перепланировки «Березовой рощи».

В следующем году в парке запланировано благоустроить прилегающую к фонтану территорию, установить современную сцену с раздевалками для артистов, а перед ней — площадку с комфортными местами для зрителей. Площадку для выгула собак планируется перенести чуть в сторону.

А вот подъездную дорогу к частному сектору Иван Курданин потребовал от проектировщиков перенести так, чтобы отдых в парке был максимально безопасным.

В завершение обхода парка «Березовая роща» Иван Юрьевич отметил, что при планировании работ по благоустройству и реконструкции мест массового отдыха и пребывания жителей, их мнение и пожелания являются приоритетом для всех.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.