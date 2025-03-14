Благоустройство парка Авиастроителей обсудили с жителями в Дубне

Парк Авиастроителей — это место, где гуляют мамы с детьми, где проводятся торжественные мероприятия в честь 9 Мая, где после работы жители занимаются спортом. А также именно через его дорожки лежит путь сотрудников предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы собрали жителей, чтобы они высказали свое мнение», — пояснил замглавы г. о. Дубна Алексей Степаненко.

Подрядчик отметил, что в парке планируется отделить места для тихого отдыха, детских и спортивных площадок. Судя по концепции, территорию будет огибать велодорожка. Больше всего обсуждений вызвал вопрос размещения сцены — кто-то против, другие, наоборот, просят ее добавить, чтобы здесь выступали городские коллективы, а также организовали танцплощадку. Безоговорочно поддержали установку туалета. Памп-трек для молодежи — тоже нужен, согласились дубненцы.

Взял проектировщик в работу и пожелания от сотрудников предприятий, расположенных рядом. Отметили, что надо обновить дорожки и бережно отнестись к мемориалу. Отдельно жители попросили разместить в парке информацию о почетных работниках военно-промышленного комплекса.

«Следующая встреча с жителями по вопросу благоустройства парка состоится примерно через месяц — столько времени взял подрядчик на разработку проектной документации. К реализации самого проекта должны приступить уже в этом году. Средства на эти цели выделены», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.