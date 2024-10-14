Благоустройство Малого Тарычевского пруда завершено на 60% в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжаются работы по благоустройству Малого Тарычевского пруда в Видном. На территории рабочие приступили к новому этапу. Сейчас там идет монтаж настила, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На важном объекте для жителей Видного интенсивно продолжаются строительные работы — благоустройство Малого Тарычевского пруда. Реконструкция выполнена на 60%: рабочие полностью завершили свайное поле для настила, бетонные дорожки, основание для детской площадки, пляжную зону, подготовили основание для площади, а также закончили плиточную дорожку вдоль ЖК «Зеленые Аллеи», — приводятся в сообщении слова начальника отдела благоустройства Михаила Лосева.

В пресс-службе добавили, что инициативу благоустройства Малого Тарычевского пруда ранее представили жители ЖК «Зеленые Аллеи» в качестве социальной инициативы на форуме «День соседей». Благоустройство данного объекта в Ленинском городском округе планируется завершить в 2025 году за счет внебюджетных источников, силами инвестора — девелоперской компании «Брусника».

«У меня двое маленьких детей, и, безусловно, для меня важно, чтобы рядом с домом была благоустроенная и комфортная территория, где мы могли бы проводить свободное время», — поделилась жительница ЖК «Зеленые Аллеи» Ольга.

Ранее сообщалось, что по проекту благоустройства территория вокруг пруда будет разбита на три части по типам ландшафта: «лекарственный луг» (в этом месте местные жители собирали лекарственные растения), «заповедное болото», где будет максимально сохранен существующий биоценоз, и «темный лес» — высокие деревья на крутом рельефе. Таким образом будут сохранены естественные природные зоны около Малого Тарычевского пруда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.