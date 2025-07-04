Капитальный ремонт школы на улице Шилова в Коломне выходит на финальную стадию

В Коломне в здании школы № 14 на улице Шилова в Коломне продолжается капитальный ремонт. На этом важном объекте ежедневно трудятся более 90 человек. Сейчас строители завершают фасадные работы и параллельно осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, а также занимаются чистовой отделкой внутренних помещений и обновлением пищеблока, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уверен, что обновленная школа станет настоящим центром знаний и творчества для юных жителей Коломны. Комфортное обучение и всестороннее развитие детей — наш безусловный приоритет!» — отметил депутат Госдумы РФ Никита Чаплин.

По состоянию на первые дни июля ремонт в здании школы № 14 на улице Шилова выполнен более чем на 80 процентов. После завершения работ обновленное учебное заведение начнет свою работу 1 сентября, однако на этом реконструкция объекта не закончится — еще через год, к сентябрю 2026-го, рядом с основным зданием появится дополнительный корпус-пристрой, рассчитанный на 400 учеников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев