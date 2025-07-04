Ефимов: жители более 1 тыс домов оформили документы на квартиры по реновации

С момента старта программы реновации в столице жители 1007 ветхих домов смогли завершить оформление документов на новое жилье, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На данный момент старые здания полностью расселены или находятся в процессе расселения, часть объектов демонтирована.

«Темпы переселения по программе реновации растут, вместе с ними увеличивается и число домов, в которых 100% горожан заключили договоры на новое жилье. После завершения оформления документов и расселения такие здания демонтируют, а на их месте появляются современные жилые комплексы по программе реновации со всей необходимой инфраструктурой. С начала текущего года оформление договоров на квартиры завершили все жители 94 ветхих домов. Всего с начала реализации программы документы в полном объеме оформили жители 1007 старых домов. Правообладателями жилья в новостройках стали более 169 тыс. москвичей, которые ранее проживали в этих старых зданиях», — уточнил вице-мэр.

Участникам программы предложили квартиры в тех же районах, где они проживали. Исключением стали Зеленоград и ТиНАО. Там переселение проходит в пределах округа.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала более подробно о ходе программы реновации в столице.

«С начала действия программы реновации документы на квартиры в новостройках оформили жители 170 и 166 домов на востоке и юго-востоке Москвы соответственно. В Восточном административном округе в этих зданиях проживали свыше 27,3 тыс. горожан, в Юго-Восточном — более 31 тыс. человек. На западе столицы договоры заключили около 20,4 тыс. москвичей — все жители 126 домов, на юго-западе — примерно 17,5 тыс. человек из 95 домов. По всем вопросам переселения горожан консультировали специалисты центров информирования, которые открывались на первых этажах новостроек. После переезда всех жителей на их месте начинают работать магазины, предприятия сферы услуг и различные организации», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году владельцами квартир по программе реновации стали 18 тыс. москвичей.