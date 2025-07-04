На портале госуслуг Подмосковья ИИ подключили к согласованию границ участков

Технология распознавания документов на основе искусственного интеллекта подключена к услуге по согласованию границ смежных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Теперь нейросеть выступает в роли интеллектуального ассистента при согласовании границ земельных участков, автоматически выявляя некорректно загруженные документы. Благодаря этому нововведению процесс становится гораздо точнее, что значительно сокращает число отказов в предоставлении услуги. В результате жители получают возможность быстрее оформить документы без лишних повторных обращений и потери времени, а специалисты — сосредоточиться на более сложных задачах», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Подмосковье можно дистанционно согласовать границы земельных участков, прилегающих к территориям, находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Электронная услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Оформление земельных участков». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Результат оказания услуги — утвержденный акт согласования местоположения границ земельного участка либо отказ в предоставлении услуги, который поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней после подачи заявления. Услуга предоставляется бесплатно.

«В прошлом году жители и представители бизнеса Подмосковья более 3,2 тыс. раз воспользовались онлайн-услугой по согласованию границ участков», — добавила Надежда Куртяник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.