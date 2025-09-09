Благоустройство лесопарка «Банный лес» в Красноармейске подходит к завершению

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов посетил «Банный лес» в Красноармейске, чтобы лично проконтролировать ход работ по благоустройству лесопарка. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект реализуется в рамках программы «Современная городская среда». Сейчас работники укладывают резиновое покрытие на площадках, заканчивают дорожно-тропиночную сеть и установку опор уличного освещения. Всего на территории будет обустроено 14 площадок (три детских комплекса, воркаут площадка, скейт-парк, площадка для выгула собак, зоны отдыха). Общая готовность объекта — 90%.

Так как данная территория является лесопарковой, ее проектирование обусловлено своей спецификой — все используемые материалы экологичные, без использования пластика. Проект вписали в экосистему, сохранив деревья. При благоустройстве природная среда бережно охраняется, создаются условия для экологической безопасности территории.

«Уже в этом сезоне жители смогут оценить все преимущества обновленного лесопарка. Это место станет точкой притяжения для семейного отдыха, занятий спортом и прогулок на свежем воздухе», — отметил Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.