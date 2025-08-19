Благоустройство Яблоневого сквера продолжается в Красногорске

В Красногорске продолжается благоустройство Яблоневого сквера, уже завершены все демонтажные работы, и сотрудники подрядной организации перешли к ключевым этапам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В настоящее время на площадке задействованы 25 рабочих, 3 инженерно-технических специалиста и 3 единицы специализированной техники: экскаватор, погрузчик и виброплита. Обустраивают основания для финишных покрытий, монтируют системы электроснабжения и систему водоотведения, укладывают тротуарную плитку. Также возводят монолитные основания лестницы и готовят территорию к укладке рулонных газонов.

«По поручению главы округа Дмитрия Волкова в муниципалитете ведется масштабная работа по благоустройству парковых пространств и скверов. Городской парк и Яблоневый сквер в Красногорске, парк Инженерных бригад и набережная Торфяного озера в поселке Нахабино совсем скоро станут красивее, функциональнее и комфортнее для прогулок. Мы видим, что семейный отдых в благоустроенных парках становится все более востребованным — с 7 по 11 августа парки посетили 110,8 тысячи человек, на 12,6 тысячи больше, чем неделей ранее», — сказала заместитель главы округа Елена Горшкова.

Она добавила, что на прошлой неделе наибольшей популярностью у горожан и гостей Красногорска пользовался парк «Ивановские пруды», здесь побывали почти 33,3 тысячи человек. Тенистые аллеи и площадки для игр и отдыха в экопарке «Губайловский» и детском городке «Сказочный» привлекли 19,9 тысяч и 18,9 тысячи человек соответственно.

Традиционно местом притяжения остается и набережная реки Синички. Здесь можно не только позагорать и искупаться при благоприятной погоде, но и порыбачить, заняться йогой или сыграть в пляжный волейбол, посидеть в кафе или просто погулять по берегу, любуясь природой. Для детей есть игровая площадка. За неделю эту зону отдыха посетили 5,6 тысячи человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.